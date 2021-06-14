Войти | Зарегистрироваться
14:03

понедельник,
14 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ

14.06.2021 / 12:50
На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Божественную литургию и освящение престола совершил митрополит Феодор

В Закарпатской области освящен обновленный престол в Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви села Березники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, Божественную литургию и освящение престола совершил митрополит Феодор.

Был совершен крестный ход вокруг храма, после чего владыка обратился к верующим со словами проповеди.

Митрополит Феодор выразил искреннюю благодарность настоятелю храма протоиерею Георгию Роман за труды во славу Святой Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье участники участники антиабортного семейно-социального проекта «Я хочу жить» Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви подвели итоги 3-летней деятельности.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.