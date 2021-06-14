На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
12:48
G7 договорилась пожертвовать миллиард доз COVID-вакцин - Reuters
-
11:15
Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине и кибератакам РФ - NBC
-
17:53
В ЕС хотят разрешить привитым от COVID-19 свободно перемещаться по территории Союза
-
15:49
"Большая семерка" потребует у ВОЗ нового расследования о происхождении "короны" - СМИ
-
09:47
Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси
- 12:48
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:50
Главы стран "Большой семерки" объявили о введении инвестиций для "зеленых" проектов
-
13:19
В Украине могут значительно повысить цену на газ: названо условие
-
09:42
Меркель: важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа
-
16:20
Резиденцию Януковича передали в управление сети гостинично-ресторанных комплексов
-
15:18
Зеленский и глава МИД Италии обсудили ситуацию на востоке Украины и Nord Stream 2
- 13:50
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
-
08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
-
06:28
На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
-
10:47
Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
-
08:36
Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
- 07:46
-
Популярное в рубрике