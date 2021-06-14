На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ

В Закарпатской области освящен обновленный престол в Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви села Березники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, Божественную литургию и освящение престола совершил митрополит Феодор.

Был совершен крестный ход вокруг храма, после чего владыка обратился к верующим со словами проповеди.

Митрополит Феодор выразил искреннюю благодарность настоятелю храма протоиерею Георгию Роман за труды во славу Святой Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье участники участники антиабортного семейно-социального проекта «Я хочу жить» Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви подвели итоги 3-летней деятельности.