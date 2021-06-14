Спикер УПЦ призвал верующих УПЦ выйти к ВР на молитвенное стояние для защиты своих прав

Миллионы верующих Украинской Православной Церкви должны выйти 15 июня на стояние под Верховной Радой, показать себя и не бояться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Миряне».

Отец Николай отметил, что среди верующих УПЦ вызывает большой интерес тема защиты Церкви.

«Люди чувствуют, что Церковь нужно защищать, люди чувствуют несправедливость, чувствуют, что политики, депутаты, какие-то деятели начинают спекулировать на церковном вопросе. Кроме того, много людей потеряли свои храмы, были изгнаны, кто-то был побит. Оставаться молчаливым нельзя», – подчеркнул священник.

Протоиерей Николай Данилевич напомнил, что УПЦ – самая большая конфессия в Украине.

«Мы собрали более миллиона подписей абсолютно легко. И когда такое большинство молчит, или, точнее, когда такого большинства не слышат, то такое большинство должно просто выйти и показать себя. Потому что когда мы видим, что выходит несколько десятков людей праворадикальных взглядов и власть уже их боится, а миллионы молчат, то это неправильно», – сказал он.

Спикер УПЦ также выразил поддержку движению «Миряне». Он уверен, что проект сможет принести много позитива в разных сферах церковной жизни.

«Это не только молитва, это и образование, это просвещение, катехизация, социальная деятельность, это монашество – ведь монашество черпает свои силы из Церкви, люди приходят из общин. Церковная жизнь многообразна – и Божией помощи вам», – заключил отец Николай.