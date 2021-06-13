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Священник УПЦ рассказал о трех прощальных заповедях апостола Павла

13.06.2021 / 15:30
Священник УПЦ рассказал о трех прощальных заповедях апостола Павла
Источник: Центр информации УПЦ
Перед прочтением Евангелия и апостольских чтений отец Александр посоветовал ознакомиться с исторической, политико-экономической и культурной ситуацией того времени

Апостол Павел призывал помогать ближним, оставаться верным Богу и предупреждал о корыстных псевдопроповедниках.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал протоиерей Александр Клименко в свежем выпуске цикла духовных размышлений, посвященных толкованию Апостола.

Новый выпуск посвящен Чтению Апостола в Неделю 7-ю после Пасхи, святых отцов I Вселенского Собора (Деян. 20: 16-18, 28-36).

Перед прочтением Евангелия и апостольских чтений отец Александр посоветовал ознакомиться с исторической, политико-экономической и культурной ситуацией того времени.

Он рассказал, что апостол Павел в своих наставлениях учил пресвитеров Церкви, как быть истинными проповедниками, предупреждал о камнях преткновения на этом пути, а также о псевдопроповедниках, которые меркантильные желания прикрывают благовидными ширмами веры или маскируют именем Христа.

«Апостол Павел учит нас трем вещам: во-первых, самоотверженному проповедничеству; во-вторых, определенной независимости - чтобы священник или епископ (и каждый из нас) ни был зависим от мира этого, не был зависим от того, кто оплатит его жизнь, а чтобы единственная его зависимость была от Господа; и в-третьих, поддерживать слабых и помнить слова Господа, что «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20: 35), ведь как бы нам трудно ни было, всегда те, кому тяжелее. Вот такие три заповеди фактически оставляет нам апостол Павел в разговоре с Ефесянам. Дай Бог, и нам о них не забывать», - отметил отец Александр.

 

Источник: Inpress.ua
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