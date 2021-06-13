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Митрополит УПЦ рассказал о духовной пользе испытаний

13.06.2021 / 14:50
Митрополит УПЦ рассказал о духовной пользе испытаний
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что «отказ от страданий и желание вкушать лишь одни удовольствия, ведёт человека к духовной деградации»

Христос приходит, чтобы человек через страдания мог очистить свою душу от греха.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Причина многих тяжелых жизненных ситуаций именно в том, что человек не хочет избавляться от греха. Но понимает ли он это? Понимает ли, что путь спасения не может быть лёгким? Понимает ли, что, нося в душе ад, человек никогда не вознесётся на небо? А ад, это и есть те грехи и страсти, которые разрывают нашу душу. В сегодняшний день Господь еще раз нам показывает, что и мы воскреснем, и что нас тоже ждёт восшествие на небо. И это будет дивным образом…Для этого нам необходимо вслед за ними пройти путь преодоления грехов и борьбы со своими страстями», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что «отказ от страданий и желание вкушать лишь одни удовольствия, ведёт человека к духовной деградации».

«Чтобы идти путем Христа, чтобы иметь силы превозмогать искушения и страдания, которых немало в нашей жизни. Никто не знает, когда закончатся наши земные страдания, но мы точно знаем, что всё это временно. И это должно внушать нам надежду, что, пострадав здесь, на земле, мы будем радоваться в райских царских обителях. И эта радость будет бесконечна по сравнению с любой, даже самой продолжительной земной жизнью. Конечно, никому не хочется страдать, но будем уповать на Бога. А Он нас никогда не оставит и всегда поможет сделает нашу ношу легкой, потому что всё это нужно для спасения нашей бессмертной души», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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