Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить

Грусть - признак ищущей души.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Грусть, в принципе, постоянная спутница человека. Кто не грустит, тот не спасается. Разве возможно душе не предаваться грусти, будучи в отрыве от Бога? После грехопадения Адама и Евы человек изгнан из рая, отрезан грехами от Бога. И с тех пор он мучительно ищет своего Творца и скорбит, скорбит, потеряв то блаженное состояние, которое было дано Богом первым людям», - отметил митрополит Антоний.

По его мнению, грусть - это бесконечная тоска души о Боге.

«Грусть и радость - два спасительных полюса человека. Без грусти не будет и радости. Она очищает и умиротворяет. И утолить эту светлую печаль может только Бог. Никакие земные блага не дадут душе покоя и мира. Поэтому не надо бояться грустить (не следует только упиваться грустью и впадать в уныние), но мы не можем не тосковать о Боге», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что после «Вознесения возникает ощущение некой покинутости, а следовательно, грусти, ведь Господь возносится на Небо, оставляя нас на земле».

«Милостью Божией мы дожили до нынешней Пасхи и встречаем Вознесение Господне. Будем же просить Бога о великой милости – дожить до следующей Пасхи. Будем ждать Воскресения Христова как манну небесную, как самую желанную и долгожданную встречу. Будем готовиться к ней уже сегодня: грустить, радоваться, верить, надеяться, смиряться, любить. И ждать.

Будем ждать того удивительного мига, когда всё живое на земле с радостной готовностью отзовётся на призыв: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», - подытожил митрополит Антоний.