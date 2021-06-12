Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека

Христианин должен быть верен Богу и в скорби, и в радости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди во время торжеств в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Предстоятель напомнил, что святитель Лука мужественно исповедовал веру, несмотря на гонения.

«Он даже принял на себя сан епископа и служил Богу и людям всеми своими силами, своим естеством. Кроме того, что он был святитель, который лечил человеческие души, который сиял, как светильник, во тьме и показывал людям путь, ведущий человека к жизни, к Богу, он был ещё и врачом телесным, знаменитым хирургом. Его добрые дела, которые шли впереди него, и сегодня говорят о том, что святитель Лука - человек, являющийся образцом того, каким должен стараться быть христианин», - подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий отметил, что если человек сохраняет верность Богу в трудные минуты, то это - настоящий христианин.

«Христианин должен быть верен Богу не только, когда говорят «Осанна!», но и когда за это поносят, оскорбляют и притесняют», - сказал Предстоятель.

Он пожелал верующим сохранять любовь и верность Богу

«Я хочу, чтобы все мы были настоящими христианами, чтобы никакая болезнь, никакие трудности в этой жизни не отлучили нас от любви Божией», - подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.