На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский

В Ровенской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, паломники пройдут с иконой 120 км.

Крестный ход начнется 27 июня в 13. 00, в Неделю Всех святых, после молебна в Георгиевском подворье Ровно.

С молитвой о мире и спокойствии в Украине, любви и согласии в семьях, верующие пройдут до скита праведной Анны в село Онишковцы Ровненской области. Продлится крестный ход 6 дней.

Ежедневно перед чудотворным образом Богородицы будут совершаться литургии, молебны, акафисты. Для молитвы и ночевки паломники будут останавливаться в сельских храмах.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.