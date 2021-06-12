Войти | Зарегистрироваться
16:22

суббота,
12 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский

12.06.2021 / 15:57
На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский
Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход начнется 27 июня в 13. 00, в Неделю Всех святых, после молебна в Георгиевском подворье Ровно

В Ровенской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, паломники пройдут с иконой 120 км.

Крестный ход начнется 27 июня в 13. 00, в Неделю Всех святых, после молебна в Георгиевском подворье Ровно.

С молитвой о мире и спокойствии в Украине, любви и согласии в семьях, верующие пройдут до скита праведной Анны в село Онишковцы Ровненской области. Продлится крестный ход 6 дней.

Ежедневно перед чудотворным образом Богородицы будут совершаться литургии, молебны, акафисты. Для молитвы и ночевки паломники будут останавливаться в сельских храмах.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.