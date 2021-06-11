Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках

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"Большая семерка" потребует у ВОЗ нового расследования о происхождении "короны" - СМИ
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Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси
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Выявленный в Индии COVID-штамм зафиксировали в 74 странах
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Боррель назвал Лукашенко диктатором
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Байден и Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века
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Резиденцию Януковича передали в управление сети гостинично-ресторанных комплексов
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15:18
Зеленский и глава МИД Италии обсудили ситуацию на востоке Украины и Nord Stream 2
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"Мы снова пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
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13:45
Трубы первой нитки "Северного потока - 2" укладены
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В Раде предлагают начать процесс реструктуризации госдолга перед МВФ
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Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
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10:47
Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus
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Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
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