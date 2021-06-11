Войти | Зарегистрироваться
17:32

пятница,
11 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика

11.06.2021 / 16:51
В Днепропетровской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области

Дословно: "Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе".

Злоумышленника задержали в г. Покров.

9 июня ему объявили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним: на Днепропетровщине полиция обнаружила тело 8-летнего мальчика из города Покров, которого искали два дня.

Источник

убийство, мальчик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.