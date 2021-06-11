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Рада намерена принять закон президента о коренных народах до середины июля

11.06.2021 / 10:49
Верховная рада планирует принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах до конца текущей сессии. Она завершается в середине июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Есть понимание и желание у нас, так как это неотложный законопроект, чтобы мы обязательно его проголосовали на этой сессии. То есть, до середины июля. И очень важно его проголосовать за основу и в целом, чтобы не растягивать эту процедуру на правки", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что закон абсолютно четкий, небольшой и понятный.

"Философия его тоже понятна... Было бы хорошо, если бы прямо на саммите Крымской платформы президент подписал этот закон", - добавила парламентарий.

Напомним, Раде рекомендуют принять в целом законопроект №5506. Такое решение сегодня принял профильный комитет.

Ранее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект главы государства о коренных народах.

Отметим, документ появился на сайте парламента в конце мая.

Так, в День памяти жертв депортации крымских татар Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект зарегистрировали в парламенте.

Источник

ВР, коренные народы
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