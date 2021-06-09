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Зеленский о разговоре с Байденом и о НАТО: слова не важны, важны поступки

09.06.2021 / 11:15
Президент Владимир Зеленский очень доволен телефонным разговором с президентом США Джозефом Байденом, исправление пресс-релиза своего офиса на счет поддержки Байденом желания Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.

Об этом свидетельствует комментарий Зеленского, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины.

У нас объемная двусторонняя повестка и мы ее подробно обсудим в конце июля в США. Тет-а-тет. У нас много важнейших вопросов для обсуждения – безопасность, территориальная целостность, экономика, энергетика, прямые инвестиции, технологии, сотрудничество в оборонной сфере".

Зеленский отдельно высказался по поводу слов о ПДЧ в НАТО: "кто и что именно сказал и как эти слова оцениваются".

"Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – заявил украинский президент.

По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

Напомним: Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоялся 7 июня по инициативе американской стороны. Ранее, по данным СМИ, Белый дом якобы рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до саммита президентов США и России, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

А украинский президент дал интервью, в котором выразил удивление решением Байдена не вводить санкции для компании, которая строит российский газопровод "Северный поток-2".

Зеленский также заявил, что готов встречаться с Байденом "в любую минуту и ​​в любой точке планеты". В разговоре с президентом США он получил приглашение прибыть в Вашингтон в июле.

Источник

Байден, Зеленский, ОП
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