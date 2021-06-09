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Рабинович требует привлечь к ответственности Кравчука за высказывания о Донбассе и ОПЗЖ

09.06.2021 / 11:17
Народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович требует привлечь к ответственности первого Президента Украины, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука за призывы к изменению территориальной целостности Украины и ограничению прав граждан по признаку политических убеждений.

Об этом говорится в депутатском обращении Рабиновича на имя главы СБУ Ивана Баканова.

По словам парламентария, такие заявления прозвучали в интервью Леонида Кравчука в программе «Рандеву» на «5 канале».

«В этом интервью бывший Президент Украины Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Востоке Украины, по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также к ограничению права граждан по признаку политических убеждений», – говорится в депутатском обращении.

Вадим Рабинович считает, что такие действия являются провокационными и заводят в тупик минский переговорный процесс.

«Акцентирую внимание на том, что Минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН и признанные всем мировым сообществом, продолжают оставаться безальтернативными для решения главного, стратегического для Украины вопроса – вопроса установления мира. Но Леонид Кравчук, провалив переговоры в рамках ТКГ, активно уничтожая минскую переговорную площадку, принялся распространять публичные заявления и призывы, содержащие пропаганду раскола нации и несущие угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности», – пишет народный депутат Украины.

В частности, Рабинович особо отмечает, что Кравчук сравнивает Донбасс с «раковой опухолью», которую необходимо «отрезать», что, по мнению парламентария, оскорбляет чувства миллионов граждан, дискриминируя их по признаку политических убеждений и по признаку места проживания.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» настаивает на том, что заявления Леонида Кравчука «требуют не только политической оценки, но и соответствующего реагирования со стороны правоохранительных органов, поскольку такого рода умышленные действия имеют квалифицирующие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность страны и ее неприкосновенность, а также публичные призывы к совершению таких действий, совмещенные с разжиганием национальной вражды».

Вадим Рабинович отметил, что к нему, как к народному депутату, уже обратились десятки граждан Украины с просьбой защитить их законное право свободно выражать политические взгляды и с требованием дать правовую оценку высказываниям Леонида Кравчука. В связи с этим парламентарий требует от главы СБУ «тщательно проверить факты, изложенные в его депутатском обращении, взять дело под личный контроль и обеспечить привлечение Леонида Кравчука к установленной законом ответственности».

Донбасс, Кравчук, Рабинович, Баканов
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