Войти | Зарегистрироваться
11:51

вторник,
08 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине только за неделю стало на треть меньше больных с COVID-19 - ОП

08.06.2021 / 10:54
В Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 - все показатели стабилизируются.

Об этом сообщает Офис президента

Как отметил на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль, все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне.

Занятых коек сейчас 11 294, что почти на 32% меньше по сравнению с прошлой неделей. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. Всего в Украине проведено 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

Власти планируют в дальнейшем расширять кампанию прививки, поэтому Шмыгаль призвал местные власти содействовать открытию центров вакцинации в регионах.

Источник

коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.