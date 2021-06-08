Вопрос по вступлению Украины в НАТО надо решать немедленно, считает Зеленский

"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно", - сказал Зеленский в интервью Axios.

"Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь", - отметил он.

Зеленский добавил, что верит во вступление Украины в НАТО, но граждане страны уже не так сильно уверены в этом, как раньше.

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