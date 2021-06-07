В партии "Слуга народа" анонсировали дополнительные законы про олигархов

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кравчук отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.

Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

Прямая речь: "Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе".

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. На их разработку президент дал две недели.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если кто-то попытается договариваться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

По данным Минюста, бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации.

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