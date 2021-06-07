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Аваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"

07.06.2021 / 09:47
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2"

Об этом сообщает МВД

Прямая речь: "Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины.

Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2".

И таких ситуаций, информаций разведорганов у нас достаточно, поэтому мы, исходя из этого, просматриваем разные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее".

Об этом он заявил после учений в Харьковской области, в которых приняли участия подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Для справки: Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Россия рассчитывает завершить строительства газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать за 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Источник

Аваков, Северный поток 2
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