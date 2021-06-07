Венгрия, Молдова и Турция согласились признать украинские сертификаты вакцинации, на очереди Грузия – премьер

"На этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.

По его словам, во время визита с премьер-министром Грузии и спикером парламента этой страны Кахабером Кучава также обсуждались совместные действия в вопросах европейской и евроатлантической интеграции обеих стран. "Кроме того, договорились активизировать наше сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики", - рассказал Шмыгаль.

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