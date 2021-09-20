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В законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр - Вениславский

20.09.2021 / 12:58
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности сформулировал 13 комплексных поправок к законопроекту об олигархах.

В частности, в документе уточнили критерии внесения олигархов в реестр.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуга народа".

По словам Вениславского, комитет учел многие существенные положения, которые сделали применения критериев закона об олигархах четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо", - заявил он.

При этом он добавил, что также комитет уточнил положения о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных.

Напомним, вчера комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде принять закон об олигархах.

Ранее в Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах.

Источник

олигархи, Слуга народа
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