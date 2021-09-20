Кипрский митрополит объяснил, чем опасно вмешательство патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Поместных Церквей

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Афганистан: талибы разрешили учиться в школах только мальчикам
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Франция: скандал с подводными лодками повлияет на стратегическую концепцию НАТО
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ВОЗ приостановила одобрение "Спутника V": нашли нарушения
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Moderna: Со временем защита от вакцины слабеет
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Путин говорит, что его окружили десятки больных COVID
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Украина трясет партнеров из-за гарантий по "Северному потоку-2" – Кулеба
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МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре
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Правительство в следующем году планирует повысить "минималку" в октябре на 200 гривен
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Бюджет Киева на 2022 год составит около 65 миллиардов — Кличко
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ГАСИ прекратила свое существование. В Украине заработает новый орган
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"17.09.2021 / 06:20Последние новости рубрики
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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В Харькове открыли памятник крысе
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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