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Кипрский митрополит объяснил, чем опасно вмешательство патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Поместных Церквей

20.09.2021 / 13:00
Кипрский митрополит объяснил, чем опасно вмешательство патриарха Варфоломея во внутреннюю жизнь Поместных Церквей
В Церкви следует избегать любых попыток изменить переданную от Апостолов соборно-иерархическую систему управления

Действия патриарха Варфоломея в Украине по признанию ПЦУ не привели к церковному единству, а вызвали кризис и разделения как в Украинской Православной Церкви, так и во Вселенском Православии.

Об этом заявили митрополит Никифор и митрополит Исайя Кипрской Православной Церкви в совместном докладе на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает patriarchia.ru.

«Предоставление автокефалии было испрошено не всеправославно признанной Украинской Церковью под предстоятельством митрополита Онуфрия, а двумя намного меньшими раскольническими группами; роль Матери-Церкви, каковой для Украины является Русская Церковь, была полностью проигнорирована и не принималась вовсе во внимание; Вселенский Патриарх Варфоломей приступил к предоставлению автокефалии без каких-либо контактов и переговоров с Предстоятелями других Православных автокефальных Церквей», - отмечается в докладе.

Митрополиты Кипрской Церкви отметили, что на протяжении двух тысячелетий своей истории Православная Церковь никого из своих епископов не наделяла титулом и компетенциями Главы Церкви, потому ни один из Предстоятелей, Патриархов или глав Автокефальных Церквей не может заменить единственного неизменного Главу Церкви, Господа Иисуса Христа.

«Что всего более беспокоит в событиях вокруг украинского церковного вопроса, это нарастающая убежденность, что он переходит в экклезиологическую проблему все большего масштаба. Амбиции Вселенского Патриарха простираются теперь уже на всю Церковь: по сути, он выдвигает претензии на право вмешательства во внутреннюю жизнь всех Поместных Православных Патриархатов и автокефальных Церквей», - подчеркнули авторы доклада.

По мнению митрополитов Никифора и митрополита Исайи, в Церкви следует избегать любых попыток изменить переданную от Апостолов соборно-иерархическую систему управления.

«Организация Православной Церкви стоит на фундаменте соборности, а не на абсолютизированном, монархическом и централизованном первенстве. Если мы хотим единства и мира в Церкви как на поместном, так и на вселенском уровне, нам следует хранить соборно-иерархическую систему управления Православной Кафолической Церкви», - подытожили кипрские иерархи.

Источник: Inpress.ua
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