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Марш равенства в Киеве прошел без нарушений правопорядка - полиция

20.09.2021 / 13:19
В полиции Киева сообщили, что Марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел в украинской столице без нарушений общественного порядка.

"Мероприятия в центре Киева 19 сентября прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции отметили, что усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время Марша равенства.

"В настоящее время все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Организаторы Марша равенства также заявили, что мероприятие прошло спокойно и без провокаций и поблагодарили правоохранителей за хорошую организацию безопасного прохождения марша. По оценке организаторов, в мероприятии приняло участие около 7 тыс. участников.

Источник

Киев, Марш равенства
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