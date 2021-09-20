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На Харьковщине освятили новый храм УПЦ

20.09.2021 / 13:30
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия

На Харьковщине в поселке Малиновка Чугуевского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения храма возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Елисей поздравил прихожан с освящением храма и наградил всех тех, кто внес свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины.

Как сообщалось, на Одесчине в селе Оксамитное Болградского района митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм, изюмская епархия
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