В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена

В Сумах в Спасо-Преображенском соборе УПЦ 25 сентября состоится прославление в лике святых последнего до закрытия обители в советские годы настоятеля Свято-Троицкого Ахтырского монастыря архимандрита Аристарха (Ситало).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, в этот день в соборе также пройдут торжества по случаю дня памяти второго обретения чудотворного Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Во время праздничной литургии Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий совершил канонизацию преподобномученика Аристарха Ахтырского.

Начало богослужения - в 09.00.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации архимандрита Аристарха Священный Синод УПЦ принял 9 декабря 2020 года.

Архимандрит Аристарх (в миру Александр Ситало) родился в 1862 году. В 29 лет пришёл в Свято-Троицкий Ахтырский монастырь. В 1893 году принял постриг, меньше чем через год назначен казначеем обители. Вскоре стал иеродиаконом, в 1895-м — иеромонахом (священником). В 1906 году отец Аристарх возглавил обитель.

Отец Аристарх ревностно трудился на благо монастыря, за что удостоился высоких наград, в том числе — Императорского ордена Святой Анны. В предреволюционные годы обитель переживала свой расцвет.

В январе 1919 года Ахтырску заняли большевики, несколько сотен красноармейцев разместились в монастыре. В июне того же года отец Аристарх был арестован и направлен в тюрьму. На рассвете 18 июля его расстреляли в сосновом лесу. По свидетельствам монахов, которые нашли его тело после ухода из города большевиков, оно было сильно изувечено: были раздроблены кости черепа, на спине остались раны.

** Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.