Войти | Зарегистрироваться
14:51

понедельник,
20 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена

20.09.2021 / 14:00
В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена
Источник: Центр информации УПЦ
Решение о канонизации архимандрита Аристарха Священный Синод УПЦ принял 9 декабря 2020 года

В Сумах в Спасо-Преображенском соборе УПЦ 25 сентября состоится прославление в лике святых последнего до закрытия обители в советские годы настоятеля Свято-Троицкого Ахтырского монастыря архимандрита Аристарха (Ситало).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, в этот день в соборе также пройдут торжества по случаю дня памяти второго обретения чудотворного Малочернетчинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Во время праздничной литургии Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий совершил канонизацию преподобномученика Аристарха Ахтырского.

Начало богослужения - в 09.00.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации архимандрита Аристарха Священный Синод УПЦ принял 9 декабря 2020 года.

Архимандрит Аристарх (в миру Александр Ситало) родился в 1862 году. В 29 лет пришёл в Свято-Троицкий Ахтырский монастырь. В 1893 году принял постриг, меньше чем через год назначен казначеем обители. Вскоре стал иеродиаконом, в 1895-м — иеромонахом (священником). В 1906 году отец Аристарх возглавил обитель.

Отец Аристарх ревностно трудился на благо монастыря, за что удостоился высоких наград, в том числе — Императорского ордена Святой Анны. В предреволюционные годы обитель переживала свой расцвет.

В январе 1919 года Ахтырску заняли большевики, несколько сотен красноармейцев разместились в монастыре. В июне того же года отец Аристарх был арестован и направлен в тюрьму. На рассвете 18 июля его расстреляли в сосновом лесу. По свидетельствам монахов, которые нашли его тело после ухода из города большевиков, оно было сильно изувечено: были раздроблены кости черепа, на спине остались раны.

** Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.

Источник: Inpress.ua
сумы, канонизация, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.