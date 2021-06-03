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Священник УПЦ дал 4 важных совета по духовному воспитанию детей

03.06.2021 / 17:44
Священник УПЦ дал 4 важных совета по духовному воспитанию детей
Источник: Центр информации УПЦ
Если ребенок не может долго стоять в храме, сосредоточиться на молитве, лучше приходить позже на Божественную литургию, когда, например, уже читается «Символ веры» или поется «Херувимская»

В духовном воспитании ребенка необходимо помнить, что родители должны быть не только наставниками, но и друзьями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал настоятель столичного храма в честь святителя Феодосия Черниговского протоиерей Александр Билокур.

По его словам, люди часто переживают, когда ребенок что-то делает не так в храме во время богослужения. В таком случае родителям лучше вывести на некоторое время ребенка на улицу, чтобы он успокоился, если не понимает или не слышит родительского слова.

«Бывает, что родители повышают голос на ребенка. Я всегда объясняю, что в воспитании ребенка, особенно духовном, важные четыре фактора: никогда нельзя говорить с ребенком в раздраженном состоянии, повышать голос, обвинять и упрекать его. Потому что обвинения и упрек - это оскорбление, а раздражение и повышенный голос - это родительское бессилие. Воспитание должно быть таким, что «я расстроилась, мне было неприятно, что ты так сделал, потому подумаем вместе, чем я могу помочь тебе, что можно сделать, чтобы этого не повторилось». Проблему надо решать с ребенком вместе, чтобы он понял, что сделал неправильно, и как с этим справится», - посоветовал священник.

Отец Александр объяснил, если ребенок не может долго стоять в храме, сосредоточиться на молитве, лучше приходить позже на Божественную литургию, когда, например, уже читается «Символ веры» или поется «Херувимская».

«Очень важно: какую бы шалость ребенок не сделал, нельзя его обижать. Потому что у ребенка церковь может потом ассоциироваться именно с тем, что родители его там ругают, раздражаются за его непоседливость, и подсознательно, не дай Бог, образ храма может вызвать негативные эмоции. Это очень опасно», - предостерег священник.

Отец Александр подчеркнул, что родителям надо быть сдержанными в процессе воспитания с детьми и ни в коем случае не устраивать «разбор полетов» в храме. Кроме того, следует помнить, что маленькому ребенку сложно объяснить что-то словами, однако дети всегда копируют родителей и их поведение.

Священник напомнил, что родители, обучая ребенка основам духовной жизни, должны сами быть для них образцом.

«Мама и папа должны помнить о собственной ответственности, ведь они учат детей не столько словом, сколько делами - христианской жизнью. Дети будут подражать родителям во всем хорошем, что есть в их семье», - подытожил отец Александр.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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