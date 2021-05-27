СМИ: в деле Джулиани изъяли доказательства из "электронки" украинских экс-чиновников

Предположительно принадлежащие бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко, бывшему главе фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену Александру Левину.

Об єтом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на материалы дела и заявление Джозефа Бонди, адвоката бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса

Как сообщается, имена Украинский были отредактированы, но изменения были сделаны таким образом, что имена стало видно при копировании текста и его просмотре в текстовом редакторе.

Бонди утверждал, что доказательства были вместе с материалами, изъятыми Федеральным бюро расследований 28 апреля в ходе рейдов на дом и офис Джулиани.

Издания пишут, что Бонди отказался от комментариев. Представитель прокурора США Одри Штраусс на Манхэттене, офис которой расследует дело Джулиани, отказался от комментариев. Костелло, адвокат Джулиани, не ответил на запрос о комментарии. Reuters отмечает, что Луценко во вторник сообщил, что "у него нет новостей" и что он "не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте".

Прокуратура изучает, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа.

Напомним, в конце апреля в квартире и в офисе в Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыски из-за его незаконных дел в Украине.

Американских бизнесменов украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана называют людьми Джулиани. По информации СМИ, именно они организовывали общения бывших генеральных прокуроров Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко с Джулиани. На этих встречах Луценко и Шокин "слили" Джулиани компромат на Джо Байдена.

Луценко действительно встречался с Джулиани в Нью-Йорке. Во время этих встреч они, в частности, обменялись мнениями о роли тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, которая "заняла деструктивную позицию в Украине". Джулиани интересовался, могут ли против экс-вице-президента США Джо Байдена возбудить дело в Украине. Джулиани также интересовался делом Burisma.

В начале 2020 года Палата представителей Конгресса США обнародовала переписку Парнаса с рядом украинских политиков и чиновников. В частности, в этой переписке Юрий Луценко настаивал на отзыве Йованович. Он жаловался Парнасу на то, что "посол открыто призвала уволить главу САП", "посол указала на плохой подбор судей Верховного суда".

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