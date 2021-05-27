В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому

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Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19
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"Индийский" COVID-19 обнаружили на 53 территориях — ВОЗ
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Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
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16:46
Первая страна ЕС объявила о получении коллективного иммунитета к коронавирусу
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ЕС уверенно движется к вакцинации 70% населения и планирует прививать подростков
- 12:48
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Зеркаль уходит из "Нафтогаза"
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Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно
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10:23
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный
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15:23
Меркель - о Nord Stream 2: Дискуссия продолжится в Совете ЕС в июне
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14:21
Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль
- 11:15
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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
- 05:55
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