Войти | Зарегистрироваться
12:58

четверг,
27 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому

27.05.2021 / 12:03
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому
Сайт рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию; большая часть информации подается там в интерактивной форме

В интернете появился ресурс, посвященный жизни и наследию святого благоверного великого князя Александра Невского, чье 800-летие отмечается в этом году.

Об этом сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Телеграм.

«Очень рассчитываю, что труды научного сообщества, общественных организаций и Русской Православной Церкви будут способствовать сохранению исторической памяти об Александре Ярославиче, лучшему его узнаванию молодыми людьми, для которых, надеюсь, он станет реальным героем и другом, а не просто одним из действующих лиц со страниц учебников истории», - написал Владимир Легойда.

Сайт рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию; большая часть информации подается там в интерактивной форме.

Ресурс имеет три главных направления погружения в материал - разделы «Эпоха», «Жизнь» и «Наследие». Каждый раздел содержит 10 тематических блоков, каждый из которых, в свою очередь, разделен на несколько рубрик и раскрывается в разных форматах: текст, фото, видео, аудио, игры, инфографика, книжная полка, словарь, интерактивные карты, онлайн-музей.

Работу по наполнению сайта вели профессиональные историки, искусствоведы, богословы, краеведы и другие специалисты.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.