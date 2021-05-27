Войти | Зарегистрироваться
12:58

четверг,
27 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Расправой над ОПЗЖ власть сделала из Медведчука общенационального лидера – Вадим Рабинович

27.05.2021 / 11:59
Давление на партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», преследование председателя ее Политсовета Виктора Медведчука и закрытие независимых телеканалов – это абсолютное беззаконие со стороны украинской власти.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Кто-то может любить или не любить Медведчука. Но то, что сейчас происходит, – абсолютное беззаконие, – отметил он. – Если власть решением СНБО закрывает телеканалы просто так, то давайте скажем, что в Украине законы не действуют. Тогда можно делать все: грабить, убивать, бесконечно повышать тарифы и говорить, что «мы боремся с Медведчуком».

По мнению Рабиновича, Медведчук давно стал раздражающим фактором для власти, а все звучавшие в его адрес обвинения, возбуждение уголовных дел – это прикрытие краха, царящего в стране.

«Власть намеренно расправляется с «Оппозиционной платформой – За жизнь», которая опережает надуманные рейтинги правящей политсилы. «Зеленые» пытаются запугать оппозицию. Так что сейчас ОПЗЖ готова ко всему. Когда в стране отсутствует закон, может случиться что угодно. Сегодня это касается Медведчука, завтра может коснуться любого. Однако здравый смысл постепенно побеждает, и люди уже видят, «кто есть кто» на самом деле. Власть терпит фиаско», – констатировал нардеп.

По словам политика, Президент Зеленский боится конкурентов. А суд над Медведчуком – это прямая попытка расправы над одним из лидеров оппозиционной политической силы. Однако своими действиями власть добилась обратного эффекта: она делает из Медведчука общенационального героя. А все происходящее накануне в суде по делу Медведчука Рабинович назвал сплошным правовым безумием.

«Судья сказал, что «Медведчук вместе с неустановленными людьми в неустановленное время в неустановленном месте в неизвестной форме что-то там сделал...» Прокуроры заявляли, что эти «неизвестные люди» являются должностными лицами в Российской Федерации, однако никаких подтверждений привести не смогли. Прокуроры требовали арестовать Медведчука только потому, что «у него есть мобильный телефон, и он может кому-то какие-то фотографии переслать...» Этому нет логического объяснения», – выразил свое возмущение парламентарий.

В итоге, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для оппозиционера, даже несмотря на просьбы 26 коллег Медведчука по фракции отпустить его на поруки.

«Сегодня Медведчук – самая раздражающая власть фигура. Предъявленные ему обвинения абсурдны – нормального расследования никто не проводил. Все так называемые «доказательства» – лишь распечатки из соцсетей или интернет-СМИ. А ведь на самом деле государственная измена – это когда жрать нечего, когда люди доведены до нищеты, а не тот бред, который приписывают Виктору Владимировичу», – резюмировал Вадим Рабинович.

Медведчук, Рабинович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.