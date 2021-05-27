Суд обязал Шкиряка опровергнуть ложь в адрес Виктора Медведчука

Об этом свидетельствует соответствующее судебное решение от 25 мая 2021 года.

Оболонский районный суд города Киева признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: «...Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе...», «…государственного изменника, адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!».

Также суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: «...Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще со своих студенческих лет».

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года на своей странице в соцсети Facebook: «...Он... является... государственным изменником, прямым агентом ФСБ и открытым рупором российско-террористических банд "л-днр"...».

Суд обязал Шкиряка опровергнуть распространенную им ранее недостоверную информацию путем публикации на странице в Facebook резолютивной части данного решения по делу в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Также суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 29 января 2016 года в прямом эфире телеканала «112 Украина»: «...Является прямым агентом российских спецслужб еще со времен Советского Союза», «…сегодня является рупором российско-террористических банд "ЛНР", "ДНР" в минских переговорах...».

Кроме того, суд постановил признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Виктора Медведчука информацию следующего содержания, распространенную Зоряном Шкиряком 4 февраля 2016 года в прямом эфире телеканала «112 Украина»: «...Я вчера у себя на странице выложил официальный отчет ОБСЕ за июнь 2014 года, где четко написано: "Медведчук вместе с Царевым в трехсторонних переговорах представляют "ДНР","ЛНР"...».

Этим же решением суд обязал ООО «ТРК «112-ТВ» предоставить представителю истца, Виктора Медведчука, эфирное время для опровержения распространенной Зоряном Шкиряком недостоверной информации в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

В пользу Виктора Медведчука с Зоряна Шкиряка также должны взыскать судебный сбор в сумме 2 204 грн.