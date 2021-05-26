Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным

Античный философ Сократ учил «просеивать» свою речь через три «сита», чтобы не причинить другому вред.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Кто много говорит, тому не остаётся времени подумать». Этими словами профессор Дмитрий Лихачёв метко обозначил злободневную проблему современности. В медийном пространстве часто встречаются люди с незаурядными ораторскими способностями. Человек, умеющий эффектно преподнести свои взгляды, создаёт блог, набирающий десятки и сотни тысяч подписчиков, миллионы просмотров, а его посты и видео мгновенно рассеиваются в глобальной сети. Мы живём в таком обилии информации, что действительно возникает вопрос: а остаётся ли время на анализ всех фактов и проверку их подлинности?», - размышляет епископ Виктор.

Он напомнил, что не только в сфере СМИ, но и в повседневной жизни мы сталкиваемся с неосмотрительностью в речах.

«Выясняя отношения с близкими или коллегами по работе, умышленно или по неосторожности мы произносим сорвавшиеся с языка слова обиды, оскорбления и осуждения. Потом мы можем пожалеть о сказанном, но будет уже поздно. Как гласит народная пословица: «Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь». Наедине с собой мы можем проливать слёзы о содеянном. Но залечить рану на душе другого человека можно лишь горячей молитвой о нём и личной просьбой о прощении», - сказал архиерей.

По словам владыки, важное качество любого человека, а тем более - христианина - рассудительность.

«Античный философ Сократ учил «просеивать» свою речь через три «сита», чтобы не причинить другому вред. Прежде всего, следует трезво оценить: правдиво ли то, что мы говорим? Затем: с добром ли мы подходим к этому разговору? И в конце концов: будет ли польза от того, что мы скажем? Ответив на эти вопросы, мы всегда сможем оградить свои уста от ненужных слов», - подытожил епископ Виктор.