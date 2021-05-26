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Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным Украину, Белоруссию и тему стратстабильности - Белый дом

26.05.2021 / 10:54
Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Белоруссией, тему стратегической стабильности.

Об этом  сообщила 25 мая на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала она.

"Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Белоруссию и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

Со своей стороны Кремль заявил, что стороны намереваются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Источник

Путин, Байден, Псаки
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