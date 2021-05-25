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Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу

25.05.2021 / 15:47
В Украине 23 мая вступил в силу закон № 1438-ИХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений".

Об этом сообщает "Голос України"

Большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

Однако в таком случае все равно отправлялось постановление на почту нарушителя. Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Теперь, в случае уплаты штрафа, письма не отправляются.

Напомним, этот закон 29 апреля приняла Верховная Рада.

Источник

закон, ВР, водители
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