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В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко

25.05.2021 / 13:50
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему исключили из фракции нардепа Евгения Шевченко - поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами.

Об этом сообщает сайт "Слуги народа"

Прямая речь Корниенко: "Своими действиями пан Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями".

По словам главы партии, большинство депутатов поддержали исключение Шевченко из-за систематических высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента. "Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и, если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание. К тому же, судя по телеграм-каналу Евгения Шевченко, он очень рад этому и готов дальше делать политическую карьеру", - сказал Корниенко.

По его словам, кроме выражения собственной политической позиции, Шевченко позволял себе заявления в сфере внешней политики, несогласованные ни с Зеленским, ни с Министерством иностранных дел, чем дискредитировал свою политическую силу и главу государства.

Корниенко напомнил, что во фракции "Слуга народа" Шевченко появился как мажоритарщик, поэтому политическая сила не может заставить его уйти из парламента.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава и направила соответствующий документ руководству Верховной Рады.

Евгений Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.

23 мая, когда в Беларуси хитростью посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалил Лукашенко в соцсети.

Источник

Шевченко, Слуга народа
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