Адвокат Игорь Лапин уверен, что санкции против Медведчука будут отменены европейскими судами

Об этом в эфире «5 канала» сказал адвокат, бывший народный депутат Украины Игорь Лапин.

Эксперт отметил, что обвинения СНБО в адрес Виктора Медведчука не имеют юридической силы.

«На сегодняшний день СНБО заменило собой и следствие, и все остальное. Потому что механизм санкций может использоваться для иностранцев и иностранных компаний, а не собственных граждан. Если мы говорим о том, что СНБО ставит в вину Медведчуку финансирование терроризма, то я не вижу уголовного дела о финансировании терроризма, его нет», – отметил Лапин.

Адвокат подчеркнул, что СНБО не имеет права вершить правосудие в Украине. Также он убежден, что все решения СНБО будут отменены в европейских судах, а гражданам Украины, как налогоплательщикам, еще придется заплатить моральную компенсацию за действия нынешней власти.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.