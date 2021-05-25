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Зеленский подписал закон о разрешении громадам регистрировать рождения, браки и смерти

25.05.2021 / 16:49
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных громад» № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг - государственной регистрации рождения, брака, смерти в условиях укрупнения территориальных громад.

Необходимость его принятия обусловлена ​​тем, что в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными громадами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные громады, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

Закон, который подписал Президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.

Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных громад. Все территориальные громады получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.

Источник

Зеленский, громада
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