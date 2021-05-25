Зеленский подписал закон о разрешении громадам регистрировать рождения, браки и смерти

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Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина
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Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США
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Лукашенко утвердил жесткие ограничения по СМИ и протестам
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СМИ узнали, какие варианты наказаний ЕС рассматривает за действия Лукашенко с самолетом Ryanair
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Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ
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Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский
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Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов
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Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд – Госстат
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Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность
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За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
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Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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