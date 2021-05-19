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Российский оппозиционный журналист осудил методы Зеленского по борьбе с оппозицией и Медведчуком

19.05.2021 / 16:19
В ходе обсуждения последних событий в украинской политике и обвинений, выдвинутых Офисом генерального прокурора против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, в программе «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» между украинским журналистом Дмитрием Гордоном и главным редактором, ведущим радиостанции Алексеем Венедиктовым состоялись горячие дебаты.

Гордон косвенно подтвердил тот факт, что украинские спецслужбы намеренно распространяют в медиа пространстве записи с якобы телефонными переговорами Медведчука, которые явно призваны сделать из оппозиционного политика «врага народа».

Журналист заявил, что лидера ОПЗЖ «слушают» предположительно с 2014 года на основании негласных следственно-розыскных действий. И теперь эту «прослушку сливают».

«Я вам скажу больше, Владимир Владимирович Путин тут разговаривал с рядом наших деятелей, и эта прослушка тоже, насколько я знаю, есть, и ее будут выбрасывать», – сказал журналист.

Далее в эфире разгорелась полемика между Дмитрием Гордоном и ведущим программы Алексеем Венедиктовым на тему – является ли Виктор Медведчук и его политсила оппозицией.

Вполне ожидаемо, украинский журналист начал говорить о том, что Медведчук – «кум Путина», и он несет «русский мир» в Украину.

В свою очередь, Венедиктов оппонировал, аргументируя тем, что миллионы украинцев поддерживают Виктора Медведчука и «Оппозиционную платформу – За жизнь» явно не из-за его родственных связей с российским Президентом.

«Если он просто кум – это одна история. Приехал какой-то кум чего-то делать. А он ведет партию на выборы и получает миллионы голосов…» – сказал журналист «Эхо Москвы».

Также Венедиктов резко раскритиковал обвинения, выдвинутые ОГП против Медведчука, и методы украинской власти, используемые для борьбы с оппозицией.

«Нет никакой войны. Вы не объявили ни военное положение, ни ввели военные законы. Я не говорю про военные действия, – сказал Венедиктов. – У вас действуют гражданские законы. Вы закрыли каналы не по суду, где люди могли бы защищаться и говорить: “Мы не это делали”. Вы закрыли это решением СНБО, опросом. И даже третий человек в стране, господин Разумков из партии Зеленского, выступил против этого. Вы использовали военный закон в мирное время».

В заключение российский журналист назвал Владимира Зеленского троцкистом.

«Вы – троцкисты с вашим Зеленским. Ни войны, ни мира, армию распустить. Вот что такое вы», – подчеркнул Алексей Венедиктов.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Медведчук, Гордон, Венедиктов
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