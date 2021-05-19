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До осени не будет никаких кадровых ротаций в министерствах - Арахамия

19.05.2021 / 16:18
Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

"По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых измений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но "министерских" я не предусматриваю", - сказал Арахамия на брифинге 18 мая.

Вместе с тем, он напомнил, что назначения новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанов в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - министра здравоохранения.

Как рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, голосование за их назначение может состояться в четверг, 20 мая, во время внеочередного пленарного заседания, которое созывают для решения кадровых вопросов и принятия ряда законопроектов, связанных с получением международной помощи.

Источник

Арахамия, министерства, ротации
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