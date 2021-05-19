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Митрополит Антоний назвал причины детской и подростковой жестокости

19.05.2021 / 16:20
Митрополит Антоний назвал причины детской и подростковой жестокости
Источник: Центр информации УПЦ
Огромная ответственность за воспитание лежит на семье

Детская жесткость часто проявляется подсознательным желанием привлечь к себе внимание взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«В информационном обществе человек чувствует себя одиноким, он замкнут на себе. Особенно это ощущают дети, они из нас самые незащищенные.  Сегодня нам пропагандируют индивидуализм, а человек - социальное создание, он не справляется со своими проблемами сам, не может их преодолеть, превозмочь. Ему нужна поддержка и помощь близких или неравнодушных к нему людей», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что виртуальная реальность никогда не заменит человеческого тепла, современное сетевое общение замещает общение живое, а подростки особо чувствительны и требуют внимания родных.

«Подростковый возраст - особый. Детская жесткость зачастую проявляется подсознательным желанием привлечь к себе внимание взрослых. Мы не говорим о случаях психических отклонений. Подростки требует многого и хотят многого, при этом не имеют жизненного опыта и должного понимания», - сказал владыка.

Он напомнил, что современное общество внушает, что «каждый имеет право делать что хочет, что все нам должны, что цель оправдывает средства - очевидно, отсюда и проистекают жестокости этого мира».

Митрополит Антоний подчеркнул, что огромная ответственность за воспитание лежит на семье. 

«Сегодня, когда человек человеку - волк, родители являются проводниками детей во взрослый мир. В идеале они должны привести ребенка к пониманию того, что человек человеку - брат, что каждый человек уникален, каждая жизнь - бесценна», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
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