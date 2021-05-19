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Число умерших в Украине в марте-2021 к марту-2020 выросло на 34,3% – Госстат

19.05.2021 / 16:49
Число умерших в Украине в марте 2021 года составило 64,94 тыс., что на 34,4% больше, чем в марте 2020 года, сообщила Государственная служба статистики 18 мая.

Согласно ее данным, в целом с начала года в Украине умерло 174,05 тыс. человек, что на 16,8% больше, чем в минувшем високосном году.

Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, в январе этого года – на 7,7% и в феврале – на 9%.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в марте-2021 выросло на 22,7% по сравнению с мартом-2020 – до 23,82 тыс., хотя в целом за первый квартал оно сократилось на 4,2% – до 67,51 тыс.

В целом население Украины на 1 апреля 2021 года составило 41 млн 487,96 тыс. чел., что на 342,66 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Источник

Госстат, умершие
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