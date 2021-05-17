Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о "недружественных странах"

Об этом говорится в Декларации Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, которую он обнародовал от имени всех 27 государств-членов Евросоюза на сайте Европейского Совета.

«Европейский Союз осуждает меры по «Ответу на недружественные действия иностранных государств», принятые после беспрецедентного Указа президента Путина от 23 апреля. ЕС считает такой вывод о «недружественных действиях» необоснованным. Этот указ (президента РФ - ред.) несовместим с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года, в отношении обязанностей принимающего государства обеспечивать функционирование дипломатических миссий», - говорится в Декларации.

Европейская сторона призвала Россию пересмотреть такое решение, избегать дальнейшего ухудшения взаимоотношений с ЕС, которые и без того уже являются напряженными. Как отмечается, Евросоюз будет продолжать координировать свою позицию по этому поводу со своими международными партнерами.

«Мы выражаем полную солидарность с Чешской Республикой, которая является страной - членом ЕС, а также с Соединенными Штатами Америки, и призываем Россию полностью уважать Венскую конвенцию», - говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе российские власти обнародовали «меры против стран, совершающих недружественные действия». В качестве «недружественных стран» в этом решении обозначены Чехия и США.

Такое решение вчера решительно осудил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который назвал такие действия России «еще одним шагом к эскалации отношений с ЕС и к подрыву дипломатических отношений», и выразил полную солидарность с Чешской Республикой.

Несколько недель назад между Чехией и Россией произошел дипломатический скандал, когда чешские спецслужбы установили причастность агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Чешская Республика выслала 18 сотрудников российского посольства в Праге. Россия в ответ выслала 20 сотрудников посольства ЧР в Москве, чем фактически парализовала работу чешского дипломатического представительства.

Европейский Союз выразил полную солидарность с Чешской Республикой, ряд стран Сообщества также выслали определенное количество российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

В конце апреля президент РФ Путин подписал указ, который ограничивает возможность (вплоть до полного запрета) найма россиян на работу в дипломатические представительства государств, осуществляющих «недружественные действия» в отношении России.

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