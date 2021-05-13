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В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате»

13.05.2021 / 15:40
В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате»
Источник: Центр информации УПЦ
Церковный раскол в Украине давно пора вывести из русла «противостояние» между Русской и Константинопольской Церквями, куда ее пытаются поместить сторонники действий патриарха Варфоломея

Оценка Украинской Православной Церковью антиканонических действий Фанара станет основой для будущего всеправославного совещания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя решение Священного Синода УПЦ дать богословскую оценку «новой» экклезиологии Фанара, которая сформировалась из признания за собой Константинополем каких-то особых прав среди других Поместных Церквей.

«Впервые на синодальном (соборном) уровне принято решение дать оценку именно каноническим действиям Константинопольского патриарха Варфоломея и возглавляемого им Синода. Кроме того, Синод УПЦ инициировал и богословский анализ «новой» экклезиологии Константинопольского патриархата, согласно которой патриарх этой Церкви имеет какие-то особые права», - отметил владыка Виктор.

По его мнению, церковный раскол в Украине «уже давно пора вывести из русла «противостояние» между Русской и Константинопольской Церквями, куда ее пытаются поместить сторонники действий патриарха Варфоломея».

«Одностороннее предоставление Томоса ПЦУ - это не столько политика, сколько каноническое и экклезиологическое преступление, причины которого гораздо глубже геополитических, временных планов тех сил, которые стоят на принципах защиты интересов Фанара. И показательно, что именно Синод УПЦ инициировал рассмотрение богословского основания всего того, что произошло в последние годы», - подчеркнул епископ.

Он выразил надежду, что научно-богословская работа, проведенная в Киевской духовной академии относительно действий Константинополя в Украине, станет полезной основой для будущей встречи Предстоятелей Поместных Церквей в Аммане.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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