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Такую странную сумму залога для Медведчука установили в Вашингтоне – Чаплыга

13.05.2021 / 15:45
Странная сумма залога для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука – это 11 миллионов долларов США по курсу за 12 мая.

Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга пояснил, откуда появилась странная сумма в 300 миллионов 930 гривен.

«Тяжелый смог окутал Вашингтон… Все не мог понять откуда взялись те 930 гривен из 300 миллионного залога Медведчуку...» – сообщил активист в Facebook.

«Почему не 350 миллионов? Или не 300? А все просто оказалось! Вы посчитайте, сколько это по курсу доллар США / гривна! И все становится понятно! Берем курс 27,5 на межбанке за 12 мая – получаем 11 миллионов долларов Сэ-Шэ-А без пары копеек», – привел расчеты активист.

Чаплыга пояснил, почему в Вашингтоне при расчете суммы залога пользовались курсом на межбанке за 12 мая.

«А почему берем курс за 12 мая, спросите Вы? Анархист ответит: когда в Вашингтоне день – у нас ночь, когда в Киеве день – в США ночь. Поэтому наши друзья из «вашингтонского обкома» НОЧЬЮ СМОГЛИ ПОСМОТРЕТЬ КУРС ТОЛЬКО ЗА 12 МАЯ. 13 мая в США еще не наступило. Вот откуда этот странный залог в 300 миллионов 930 гривен», – констатировал активист.

По словам Чаплыги, власть во главе с Владимиром Зеленским просто автоматически установила в качестве залога ту сумму, которую получила из Вашингтона.

«Компрадорам ночью из Вашингтона прислали цифру – «зеленые» автоматом ее и объявили. А думать «соросята» и прочие иностранные агенты не приучены. Они приучены команды «сидеть!» и «фас!» исполнять», – подчеркнул он.

«Кто сказал внешнее управление?! Нет, я ни на что не намекаю. Спасибо товарищу Байдену за незалежность!» – сострил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

суд, залог, Медведчук, Чаплыга
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