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В УПЦ утвердили новые тексты молебнов и акафистов

13.05.2021 / 15:16
В УПЦ утвердили новые тексты молебнов и акафистов
Источник: Центр информации УПЦ
С текстами акафиста и трёх чинопоследований можно ознакомиться на сайте Синодальной литургической комиссии УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви утвердил ряд новых богослужебных текстов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в решении по итогам Священного Синода, который состоялся 12 мая в Киево-Печерской лавре.

Для богослужебного использования утверждены тексты акафиста в честь Луганской иконы Божией Матери, последований благословения врачебницы и иконописцев, а также молебное пение о болящем ребенке.

С текстами акафиста и трёх чинопоследований можно ознакомиться на сайте Синодальной литургической комиссии УПЦ.

Как сообщалось ранее, Священный Синод УПЦ благословил местное почитание в пределах Житомирской епархии святителя Евмения (Хорольского), архиепископа Житомирского и Овручского и установил день его памяти 25 августа.

Решением Священного Синода УПЦ в Могилев-Подольской, Черновицко-Буковинской и Львовской епархиях образованы новые монастыри.

 

Источник: Inpress.ua
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