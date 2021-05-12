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Медведчуку и Козаку объявили подозрения по трем эпизодам - генпрокурор

12.05.2021 / 10:24
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила вручение подозрений народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Подозрения объявили по трем эпизодам.

Об этом она заявила на брифинге 11 мая.

"По результатам достаточно объемной и достаточно кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, то есть совершении преступлений, предусмотренных статьям 111 и 348 УК", - заявила Венедиктова.

Она добавила, что "на сегодняшний день подозрение (Медведчуку и Козаку - ред.) объявлено по трем эпизодам".

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По данным СМИ, речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Служба безопасности Украины 11 мая проводит обыски в доме главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

СНБО 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ относительно финансирования ими терроризма.

3 апреля народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявил, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ").

Источник

Медведчук, Козак, Венедиктова
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