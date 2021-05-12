Войти | Зарегистрироваться
11:16

среда,
12 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - указ

12.05.2021 / 10:55
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2021 год.

В частности - с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора.

Соответствующий указ №189/2021 "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021" опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, правительству также поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению указанной годовой национальной программы, показатели эффективности ее выполнения и информирование об этом общественности.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 является системным документом, который содержит описание реформ, определяет стратегические цели и задачи, необходимые для обеспечения реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Кабинет министров Украины осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по разработке и выполнению программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО и ее решений.

Сама программа состоит из 5 разделов, включающих выполнение Украиной мер по политическим, экономическим, военным, оборонным, ресурсным, правовым и мерам в сфере безопасности.

Полный текст годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник

указ, НАТО, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.