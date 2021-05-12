Митрополит УПЦ рассказал о том, как человеку познать Христа

Без покаяния человеку никогда не познать Христа и Его учение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.

«Путь любого новопросвещённого лежит через покаяние. Об этом проповедовал не только Иоанн Креститель. С этими словами вышел на проповедь Христос. Ведь покаяние – значит, очищение. Вспомним, что говорил Христос: «Ничто нечистое не может войти в Царствие Небесное. Лишь чистые сердцем узрят Бога. Вот почему нам следует трудиться над очищением своих сердец», - сказал митрополит Лука.

Он напомнил, что покаяние для верующего есть двери, через которые он входит в милость Божью.

«Без этой благодати ему никогда не избавиться от своих грехов. С первого дня, прожитого нами на земле, на нас тяжелым бременем ложатся грехи наши прародителей Адама и Евы. Без покаяния человеку никогда не познать Христа и Его учение. Познать самого Бога. Когда все мысли человека заняты земными проблемами, вряд ли он будет думать о Боге. Конечно, в минуты скорби он вспомнит о Нём. Если же у него нет проблем и всё хорошо, Бог у него на вторых ролях. Вот почему так важно человеку всегда помнить о покаянии, потому что нет никого без греха, только Христос свят. Но мы должны стремиться к святости», объяснил архиерей.

По словам владыки, через покаяние человек приобретает свободу, потерянную нашими прародителями.

«Причем, потеря эта состоялась не только из-за греха, но и из-за гордыни Адама, который не захотел сказать: «Прости». Как часто современный человек из-за своего эгоизма не хочет этого делать. Как часто он не хочет признаваться в своих грехах. Адам всю вину свалил на свою жену. А сегодня потомки Адама сваливает вину на других, на жизненные ситуации, на искушения дьявольские. У него все виноваты, только не он. Он даже признаться в том, что он христианин, боится. Хотя и понимает, что тем самым он предаёт Христа. Он понимает это, но, тем не менее, перекладывает вину с себя на изменившиеся условия жизни. Но время никогда не стояло на месте. Всё течет, всё меняется, говорили древние», - продолжил владыка.

Он считает, что если бы все оправдывались обстоятельствами, то наша Церковь не имела целого сонма святых из числа новомучеников.

«Даже представить невозможно, что священноисповедник Феодосий Станкевич стал бы оправдываться словами об изменившихся обстоятельствах. Он произнес совсем другие слова: «От веры Христовой и от Христа я никогда не отрекался». Он ничего не боялся, даже смерти. Нам не угрожают казнями, тюрьмами и смертью. И тем не менее, человек предаёт и веру и Христа. И не из-за страха смерти, а из-за страха потерять комфорт и положение, к которым он привык. Сегодня Господь проверяет нашу веру. Проверяет нашу преданность Ему через те гонения, которым подвергается наша Церковь. Он хочет убедиться в том, что мы Его по-прежнему любим, а Он свою любовь к нам доказал Своей позорной смертью на кресте ради нас»», - подытожил митрополит Лука.