Войти | Зарегистрироваться
12:50

среда,
12 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

12.05.2021 / 11:15
Уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак в настоящее время, по всей вероятности, находится в РФ и не планирует возвращаться в Украину.

Тогда как его коллега по фракции Виктор Медведчук с 8 мая находится в Украине, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал",- сказал Баканов на брифинге 11 мая вечером.

Источник

Медведчук, Козак, Баканов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.