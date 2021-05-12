В Киеве православная молодежь и волонтеры УПЦ организовали раздачу обедов для бездомных

В столице православные волонтеры трижды в неделю раздают более 200 горячих обедов для бездомных.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук молодежной организации «Парасолька» при Свято-Вознесенском храме УПЦ на Демеевке, волонтеры раздают еду, горячий чай, одежду, медикаменты для нуждающихся.

В период локдауна раздачи обедов проходили каждый день.

«В меню: макароны, гречка и другие каши с тушенкой, хлеб, горячий чай, иногда сладкое и молочное, суп и др. На Пасху поздравили бездомных куличами. При кормлениях используем маски, перчатки, антисептики», - поделилась волонтёр Олеся Медвидь.

Православная молодежь помогает обездоленным людям с оформлением документов, временным проживанием в хостелах, отправкой домой, госпитализацией, снабжают их медикаментами и продуктами.

«Раздаём дешевые моб. телефоны для поиска работы бездомным людям. Покупаем билеты домой людям, которые попали в трудную ситуацию. Даём продуктовые пайки, лекарства, вещи нуждающимся людям. На кормлениях раздаем много лекарств от ран, перевязочные материалы, препараты от простуды и другие необходимые лекарства. Делаем перевязки, оказываем первую медицинскую помощь. У многих бездомных трофические язвы, раны, травмы, другие тяжёлые проблемы со здоровьем. Люди со всеми бедами идут к нам», - поделилась Олеся Медвидь.

Волонтеры просят неравнодушных присоединиться к помощи бездомным, для подготовки одной акции по раздаче обедов уходит от 2 000 до 3 500 гривен, на оплату проживания и лечения подопечных с инвалидностью (до 15-ти человек) в хостелах - 30 000 гривен в месяц, на оформление документов и отправку людей домой - около 5 000 гривен в месяц, на лечение в больницах -от 15 000 гривен в месяц, на закупку продуктовых пайков - от 7 000 гривен в месяц, на помощь онкобольным и другим тяжелобольным людям - от 10 000 гривен в месяц.

Подопечным «Парасольки» нужна мужская одежда и обувь (её можно привозить на просп. Голосеевский, 54, в Свято-Вознесенский храм). Для проведения акций нужны волонтеры, транспорт (для перевозки еды, вещей) и др. Также волонтёры ищут людей, которые могут помочь с оформлением пенсий, размещением людей в приютах, посещением людей в хостелах и больницах.