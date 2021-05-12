Митрополит УПЦ объяснил, для чего посылаются скорби

Христос очищает храм души человека бичом скорбей, подобно тому, как изгнал торговцев из Иерусалимского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Если мы посмотрим на себя внимательно, то увидим, что в нашем сердце гудит рынок бесконечной торговли. Мысли покупают себе эмоции, эмоции торгуются с чувствами, а чувства дерутся с разумом. Мы копим себе интеллектуальные, материальные и прочие блага. Наряду с этим, как и на любом рынке, стоит шум, гам, идет болтовня, пересуды и прочь. Директором этого многолюдного рынка является грех, который берет со всех этих торгашей налоги и следит за тем, чтобы товара было в изобилии. Когда Бог входит в наше сердце, которое в Его замысле должно быть не рынком, а храмом, Ему не остается ничего другого, как взять кнут и выгнать оттуда всех этих торгашей. Нелегко людям пережить это потрясение, потому что они вжились в рыночную экономику и совершенно забыли о том, что святое место превратили в вертеп разбойников», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что Господь избавляет человеческую душу от грехов и страстей.

«Бич Христов сплетён из скорбей и лишений, которые отрезвляют наш ум и приводят в порядок сердце. Если бы не это вмешательство Божие, то бойкий рынок постепенно деградировал бы и превратился в мрачные тюремные застенки со своими адскими надзирателями. И только потому, что Бог любит нас и не оставляет Своей заботой и попечением, мы ещё имеем возможность освободиться от паразитирующих страстей, отреставрировать храм своей души, украсить его убранством добродетелей и сделать вместилищем Духа Святого, живущего в нас со Отцем и Сыном», - подытожил митрополит Лука.