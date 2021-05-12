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Митрополит УПЦ объяснил, для чего посылаются скорби

12.05.2021 / 11:45
Митрополит УПЦ объяснил, для чего посылаются скорби
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что Господь избавляет человеческую душу от грехов и страстей

Христос очищает храм души человека бичом скорбей, подобно тому, как изгнал торговцев из Иерусалимского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Если мы посмотрим на себя внимательно, то увидим, что в нашем сердце гудит рынок бесконечной торговли. Мысли покупают себе эмоции, эмоции торгуются с чувствами, а чувства дерутся с разумом. Мы копим себе интеллектуальные, материальные и прочие блага. Наряду с этим, как и на любом рынке, стоит шум, гам, идет болтовня, пересуды и прочь. Директором этого многолюдного рынка является грех, который берет со всех этих торгашей налоги и следит за тем, чтобы товара было в изобилии. Когда Бог входит в наше сердце, которое в Его замысле должно быть не рынком, а храмом, Ему не остается ничего другого, как взять кнут и выгнать оттуда всех этих торгашей. Нелегко людям пережить это потрясение, потому что они вжились в рыночную экономику и совершенно забыли о том, что святое место превратили в вертеп разбойников», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что Господь избавляет человеческую душу от грехов и страстей.

«Бич Христов сплетён из скорбей и лишений, которые отрезвляют наш ум и приводят в порядок сердце. Если бы не это вмешательство Божие, то бойкий рынок постепенно деградировал бы и превратился в мрачные тюремные застенки со своими адскими надзирателями. И только потому, что Бог любит нас и не оставляет Своей заботой и попечением, мы ещё имеем возможность освободиться от паразитирующих страстей, отреставрировать храм своей души, украсить его убранством добродетелей и сделать вместилищем Духа Святого, живущего в нас со Отцем и Сыном», - подытожил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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