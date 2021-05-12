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Зеленский: стратегия Украины - вступление в ЕС и НАТО

12.05.2021 / 12:17
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом Зеленский сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Стратегическим курсом государства является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказал президент.

Зеленский добавил, что для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса и получить приглашение к ПДЧ в НАТО.

Чуть позже, во время общения с журналистами, Зеленский выразил надежду, что в июне Украина увидит "мощный сигнал" от Альянса, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, в Офисе президента Украины не исключают, что НАТО еще пригласит Украину и других партнеров к участию в саммите 14 июня.

Повестка дня саммита НАТО еще не утвержден. Определена только его дата.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Источник

НАТО, Зеленский
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