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Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

25.02.2021 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО", которым утверждается положение о разработке соответствующих годовых программ и оценка результатов их выполнения.

Согласно обнародованному на сайте президента в среду вечером соответствующему указу № 72/2021, Кабинет министров Украины ежегодно обеспечивает разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО на соответствующие годы согласно положению.

Также Кабмину поручается утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения

Помимо этого правительство осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Кабинету министров также вменяется регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Источник

указ, НАТО, Зеленский
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