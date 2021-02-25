Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

Согласно обнародованному на сайте президента в среду вечером соответствующему указу № 72/2021, Кабинет министров Украины ежегодно обеспечивает разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО на соответствующие годы согласно положению.

Также Кабмину поручается утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения

Помимо этого правительство осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Кабинету министров также вменяется регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

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