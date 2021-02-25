Кабмин согласовал ужесточение ограничений в части пассажирских перевозок в регионах с "красным" эпидрежимом

В соответствии с решением Кабмина, на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям предлагается, в том числе, запретить:

- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

- перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

Последний пункт, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, направлен на ограничение работы маршрутных такси.

"На заседании в среду Кабмин одобрил постановление "О внесении изменений в пункт 35 правительственного постановления от 9 декабря 2020 № 1236", которым запрещается высадка и посадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности COVID-19. Исключением являются лишь транзитные перевозки", - отмечается в сообщении Министерства инфраструктуры.

Вместе с тем перевозки служебными и арендованными авто предприятий/учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

Разрешаются также перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздрава, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Как сообщалось, со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Ранее государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Ивано-Франковской областной государственной администрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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